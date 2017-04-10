На новом изображении Xiaomi Mi 6 видны дактилоскопический датчик и сканер радужной оболочки глаза

В сети продолжают появляться новые изображения грядущего флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Очередное такое изображение, которое демонстрирует устройство спереди, позволяет отчетливо разглядеть на передней панели сканер отпечатков пальцев и сканер радужной оболочки глаза.

Как видно, сканер радужной оболочки глаза расположен в верхней части передней панели между фронтальной камерой и разговорным динамиком. В числе остального он будет служить дополнительным способом разблокировки аппарата.

Дисплей устройства, как уже отмечалось ранее, не будет полностью безрамочным, хотя в сравнении с Xiaomi Mi 5 толщина боковых рамок уменьшится. Судя по всему, производитель решил оставить безрамочность для модели Xiaomi Mi Mix, которая является родоначальником жанра.

Под дисплеем находятся клавиша Home со встроенным дактилоскопическим датчиком и две емкостные кнопки. Чтобы воспользоваться сканером отпечатков пальцев, как утверждаются, нужно будет просто прикоснуться к кнопке как к емкостной, а не нажимать ее как физическую. То есть, вероятнее всего, речь идет о ультразвуковом дактилоскопическом датчике.

Смартфон Xiaomi Mi 6 с SoC Snapdragon 835 должны представить уже на этой неделе. Предыдущие слухи указывали, что кроме обычной версии Xiaomi Mi 6 с 5,15-дюймовым экраном будет еще вариант с более крупным экраном и приставкой Plus в названии.

Источник: Gizmochina