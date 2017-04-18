На Шанхайском автосалоне показали электрический кроссовер Audi E-tron Sportback, серийная версия которого выйдет уже в 2019 году

На стартовавшем сегодня Шанхайском автосалоне будет показано немало интересных моделей, но традиционно наибольшее внимание привлекают новинки крупных автопроизводителей, готовые к серийному производству. Именно к этому классу моделей можно отнести электрический «купеобразный» кроссовер Audi E-tron Sportback, серийная версия которого выйдет на рынок уже в 2019 году.

Прототип оснащен электрической силовой установкой из трех двигателей на 435 л.с. (320 кВт), которая способна кратковременно (на 10 секунд) выдавать повышенную до 503 л.с. (370 кВт) мощность. Этого хватает, чтобы Audi E-tron Sportback разогнался до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. От полного заряда аккумуляторной батареи с жидкостным охлаждением на 95 кВтч электромобиль сможет проехать 500 км (по оценке европейского цикла NEDC).

Отметим, что Audi E-tron Sportback — это второй из трех электромобилей, которые автопроизводитель планирует предложить покупателям уже к концу текущего десятилетия. Электрическим первенцем немецкого бренда станет кроссовер Audi E-tron quattro, а третьей моделью серии — компактный сити-кар на основе модульной платформы MEB, который представят в 2018 году.

Источник: Audi