На следующей неделе в Киеве пройдет выставка электроники CEE 2017

7 и 8 октября в Киеве будет проходить масштабная выставка электроники, электротехники, игрушек, электротранспорта в Украине – CEE 2017.

На стендах выставки ведущие компании мира будут демонстрировать новейшие продукты и решения: смартфоны, планшеты, умные часы, 3D принтеры и 3D-ручки, гироскутеры и гироколеса, электровелосипеды и электросамокаты, роботы, дроны, платформы электронных строительных блоков, современные игрушки и другие трендовые гаджеты. Также посетители смогут увидеть и опробовать ультрабуки, электронные книги, фотоаппараты и видеокамеры, МФУ, принтеры, телевизоры, малые и большие бытовые приборы, электромобили, продукты электроэнергетики и светодиодные устройства, решения для бизнеса и других учреждений. Всего будут представлены продукты более 150 компаний.

Также сообщается, что выставка CEE 2017 будет включать демонстрацию продуктов для бизнеса в формате системной интеграции. Посетителям будут демонстрироваться корпоративные и потребительские решения различных направлений, в том числе унифицированных коммуникаций, видеонаблюдения, беспроводной связи, сетевой безопасности, видеоконференций, облачных технологий, безопасности и др. на базе рабочих станций, серверов и систем хранения, активного и пассивного сетевого оборудования, системно-прикладного программного обеспечения.

Отмечается, что выставка CEE 2017 по сравнению с прошлым годом будет почти вдвое больше, она охватит два больших павильоны, а не один, как было ранее. Мероприятие будет проходить на территории выставочного центра «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная 2-Б, павильоны 2 и 3). Время работы — с 10:00 до 19:00. Вход на выставку CEE 2017 платный. Покупка входного билета до конца сентября обойдётся в 40 грн. С 1 по 8 октября цена билета составит 80 грн. Вход для детей в возрасте до 12 лет бесплатный, но только в сопровождении взрослых. Приобрести билеты можно на сайте организатора выставки.