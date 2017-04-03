На украинской образовательной платформе Prometheus стартовал онлайн-курс «Машинное обучение»

На украинской платформе онлайн-образования Prometheus стартовал массовый бесплатный онлайн-курс «Машинное обучение», который посвящен вопросам машинного обучения, типичным задачам, которые могут быть решены его методами, доступным библиотекам машинного обучения.

Курс позволит понять, как, имея представление о работе алгоритма, использовать готовые реализации для решения прикладных задач. Также слушатели получат представление о нейронных сетях, логистической и линейной регрессии, кластеризации, уменьшении размерности и многом другом.

Продолжительность курса составит 4 недели, от слушателей требуется знание высшей математики и линейной алгебры, а также базовые знания программирования на языке Python. Зарегистрироваться на курс «Машинное обучение» можно по следующей ссылке.

Курс «Машинное обучение» изготовлен в рамках «Инициативы по развитию аналитических центров в Украине», которую выполняет МФ «Возрождение» в партнерстве с Фондом развития аналитических центров (TTF) при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине.

Источник: Prometheus