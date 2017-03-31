На выставке Сity Trans Ukraine 2017 в Киеве показали белорусский электробус на суперконденсаторах Е420 Vitovt Electro

На территории киевского Национального спортивного комплекса «Олимпийский» с 30 по 31 марта проходит специализированная выставка оборудования, технологий и решений в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры Сity Trans Ukraine 2017. Одним из самых интересных экспонатов выставки стал построенный на базе троллейбуса электробус Е420 Vitovt Electro от белорусского предприятия «Белкоммунмаш».

Особенность данной модели заключается в том, что вместо привычных аккумуляторов, питающих электромоторы, здесь применены суперконденсаторы. Их емкость сравнительно невелика и позволяет электробусу проехать всего 12 – 18 км, однако этого более чем достаточно, чтобы добраться до ближайшей остановки, оборудованной специальной зарядной станцией.

Процесс зарядки суперконденсаторов с помощью пантографа на крыше занимает всего несколько минут, что выгодно выделяет его на фоне обычных аккумуляторов. Электробус Е420 Vitovt Electro выделяется футуристичным дизайном, выполненным в духе популярных метробусов Phileas. Салон полностью низкопольный, он рассчитан на 90 пассажиров и укомплектован 29 местами для сидения.

Напомним, что продукция белорусской компании «Белкоммунмаш» уже используется в Украине — гибрид автобуса и троллейбуса Vitovt Max Duo обслуживает маршруты в Ровно. Белорусский «дуобус» может ездить по троллейбусному маршруту, запитываясь от контактной сети с помощью классических штанг (в этом случае используется электродвигатель переменного тока Skoda мощностью 210 кВт), а в случае необходимости — переходить на автономное движение с помощью дизель-генераторной установки KIRSCH со 150-сильным дизелем IVECO.

Источник: Автоцентр