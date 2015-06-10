Оборудование для съемки видео разрешением 8K в наши дни является большой редкостью, а дисплеи для его отображения и подавно, но это ничуть не помешало разместить на YouTube видеоролик в формате 8К UHD (7680х4320 пикселей). Само видео было загружено несколькими днями ранее – 7 июня – пользователем NeumannFilms и за эти три дня с момента публикации набрало чуть больше 400 тыс просмотров.

Видеоролик продолжительностью немногим более двух минут называется Ghost Towns, и, как некоторые уже догадались по названию, представляет собой нарезку кадров, отснятых в месте, которое на первый взгляд напоминает недавно заброшенное поселение. Все это неспешное путешествие, естественно, проходит под аккомпанемент атмосферной музыки.

В Маунтин-Вью сообщили 9to5Google, что эмблема 8K была добавлена ранее в этом году, но фактически поддержка видеоряда 4320p появилась не так давно. В аннотации говорится, что видеоролик был снят при помощи камеры RED Epic Dragon 6K в портретной ориентации, а затем подвержено обработке посредством программного обеспечения Adobe After Effects для получения разрешения 8К (масштабирование и объединение нескольких кадров).

Мнения многих отраслевых экспертов расходятся в оценках, когда можно ждать широкое распространение формата 8K, который считают вероятным преемником стандарта 4К. Камеры, способные снимать в данном формате, можно пересчитать на пальцах одной руки (к примеру, RED 8K Weapon Vista Vision или Hitachi SK-UHD8060), да и то они пока недоступны в свободной продаже.

Оценить превосходство формата 8K на примере этого видеоролика смогут далеко не многие, так как для его обработки и воспроизведения потребуется немалое количество ресурсов. Иными словами, для подавляющего количества современных компьютеров это видео окажется «не по зубам». Но обладатели «суперкомпьютеров» должны взять на заметку, что наилучшим образом с этой задачей могут справиться браузеры Chrome и Safari. Владельцам компьютеров с более скромными возможностями остается довольствоваться просмотром «Городов-призраков» в более низком разрешении.

Напомним, весной этого года на YouTube появилось видео разрешением 4К (4096х2160 пикселей) и кадровой частотой 60 к/с, посмотреть которое смогли также немногие. Видеохостинг продолжает оставаться на переднем крае инноваций. Так, в прошлом году YouTube начал поддерживать кадровую частоту 60 к/с, а совсем недавно объявил о реализации потокового вещания с кадровой частотой 60 к/с.

Источник: Engadget