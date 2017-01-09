На Закарпатье заработала новая солнечная электростанция мощностью 3,5 МВт

В прошлом месяце в Ужгородском районе Закарпатской области была введена в эксплуатацию новая солнечная электростанция «Гута-2» мощностью 3,5 МВт, содержащая 13288 солнечных модулей.

Главная особенность этой станции – ее местоположение. Участок земли площадью 5,73 га, на котором построена станция, расположен между горами и имеет большой уклон на север, что делает его не особо подходящим для строительство солнечной станции. Тем не менее, инженерам удалось спроектировать станцию таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности в имеющихся условиях и сделать проект финансово целесообразным. Для этого использовалась система крепления SMS-211, конструкция которой позволила спроектировать и смонтировать неразрывные столы длиной до 300 м для использования всего свободного пространства на площадке.

Несмотря на зимний период, все работы выполнили за 2 месяца и уже в декабря 2016 года солнечная станция была введена в эксплуатацию. В ближайшее время она начнет выдавать электроэнергию потребителям.

Отмечается, что проектирование, геодезическую разметку, забивку свай и монтаж систем крепления выполнила компания «Солар Стальконструкция».

Источник: ecotown.com.ua