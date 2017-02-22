Начала работу солнечная электростанция «Укртрансгаз», способная в год вырабатывать до 400 тыс. кВт⋅ч электроэнергии

Спустя 11 месяцев проектно-строительных работ оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» торжественно объявил о вводе в эксплуатацию новой солнечной электростанции. Это та самая станция мощностью 300 кВт за $460 тыс., о которой мы писали под конец прошлого года.

Она была построена для покрытия энергопотребностей офиса и промышленной площадки филиала «Укргазтехзв`язок» и служит доказательством приверженности компании к внедрению энергосберегающих технологий в производственный процесс.

«Запущенная станция – это пилотный проект, который способен генерировать почти 400 тыс. кВт⋅ч электроэнергии в год. В Киевском регионе такой объект является уникальным. Мы рассчитываем распространить эту практику на объекты основного производства», – говорится в сообщении компании.

Система состоит из 1140 солнечных панелей номинальной мощностью 260 Вт каждая, закрепленных на крыше производственного корпуса, и занимает площадь 1850 м2.

Постоянный электрический ток от солнечных панелей с помощью шести инверторов (50 кВт 0,4 кВ) преобразуется в переменный ток напряжением 380 В, после чего подается в сеть для использования.

Источник: Укртрансгаз