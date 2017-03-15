Начались мировые продажи новых телевизоров Samsung QLED серий Q9, Q8 и Q7, цены стартуют с $2800

Вчера, 14 марта, компания Samsung Electronics провела в Париже специальное мероприятие, приуроченное началу мировых продаж своих новых телевизоров серий Q9, Q8 и Q7, в которых используются дисплеи с технологией квантовых точек QLED. Там же компания еще представила необычный телевизор Samsung Frame TV, о котором мы уже рассказали в предыдущей заметке, и новую линейку мультимедийных устройств, включая моноблочную акустическую систему Samsung MS750 и проигрыватель Ultra HD Blu-ray Samsung M9500.

Представленная в начале года на выставке CES 2017 новая серия позиционируется южнокорейской компанией как следующий шаг в производстве телевизоров.

В основе обновленной технологии QLED лежат так называемые металлические квантовые точки (Metal Quantum Dots), существенно расширяющие диапазон цветовой передачи телевизора.

Кроме существенно возросшего качества изображения и впечатляющих характеристик (максимальная яркость 1500-2000 кд/м², охват цветового пространства DCI-P3 и способность отображать любой оттенок с яркостью 100%), производителем задекларированы некоторые эстетические особенности конструкции. Это «невидимый» прозрачный кабель для подключения телевизора к коммутационному блоку с портами HDMI и другими разъемами, а также специальный тонкий кронштейн, который обеспечивает настенный монтаж без зазора между стеной и телевизором. Новинки также наделены некоторыми новыми программными функциями, включая режим для просмотра спортивных передач и расширенную музыкальную функциональность.

Цены на новые телевизоры Samsung с экранами на квантовых точках стартуют с отметки $2800. О доступности и ценах на новые телевизоры Samsung серий Q9, Q8 и Q7 в Украине будет объявлено дополнительно.

Акустическая система Samsung MS750 поступит в продажу летом. К достоинствам новинки отнесена способность воспроизводить низкочастотные звуки (нижняя граница частотной характеристики заявлена равной 35 Гц), поддержка фирменной технологии UHQ (увеличение разрядности входного сигнала до 32 разрядов и последующая 32-разрядная обработка) и обеспечение глубокого и объемного пятиканального звука.

Проигрыватель Samsung UBD-M9500 Blu-Ray Player, являющийся развитием прошлогодней модели Samsung UBD-K8500, способен воспроизводить записи разрешением до 3840х2160 пикселей с поддержкой расширенного цветового пространства, HDR и новых форматов многоканального звукового сопровождения. Но главной особенностью новинки является возможность воспроизведения видеопотока с двух источников одновременно. Пока один пользователь смотрит свою любимую передачу, второй может транслировать видео с диска Blu-ray в проигрывателе на мобильное устройство. Проигрыватель Samsung UBD-M9500 поступит в продажу в апреле по цене $399.

Источник: Samsung