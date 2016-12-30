Начало поставок аксессуара Superbook для трансформации смартфона в ноутбук, собравшего почти $3 млн на Kickstarter, перенесено на пять месяцев

Летом этого года сообщалось о кампании на Kickstarter, в рамках которой проводился сбор средств, необходимых для выпуска оригинального аксессуара для смартфонов. Устройство Superbook позволяет легко трансформировать Android-смартфон в ноутбук.

Кампания была достаточно успешной. При необходимых $50 тыс. за первые 14 часов удалось привлечь $300 тыс., а за всю кампанию бекеры внесли $2,95 млн. Начало поставок готовых устройств Superbook было запланировано на январь 2017 года. Но что-то пошло не так, и разработчики Andromium заявили о перенесении срока поставок на июнь 2017 года. Среди основных причин такого шага называются необходимость внесения изменений в дизайн устройства, а также возникшие проблемы с поставщиками.

В компании заявляют, что столь ошеломительный успех застал их врасплох. Потому они решили внести изменения в конструкцию устройства, чтобы упростить производство. Якобы, производственные эксперты посоветовали внести некоторые модификации, которые позволят сделать Superbook проще в производстве и более подходящим для пользователей. Вместе с тем, компания ищет новых поставщиков компонентов, так как цены на комплектующие пошли вверх. Также компания изменила способ доставки, чтобы снизить издержки. Вместе с тем, руководство Andromium обещает устранить НДС и таможенные расходы для бекеров из других стран.

Некоторые бекеры согласны подождать дополнительные несколько месяцев, но часть из них не согласна на изменения условий и требуют возврата средств. Один из бекеров Superbook, который является носителем титула Superbacker на Kickstarter, заявил, что он профинансировал 76 проектов. Из них 39 были выполнены в срок (51%), 22 были выполнены с опозданием (29%), по остальным проектам и вовсе не было поставки (15 проектов или около 20%).

Источник: Engadget