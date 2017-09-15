Начиная с января, Chrome начнет блокировать все автоматически проигрывающиеся видео со звуком, включая рекламу

Разработчики браузера Chrome поделились новостью, которая должна обрадовать всех без исключения пользователей программы вне зависимости от используемых устройств. Начиная с января следующего года, когда планируется выпуск стабильной версии Chrome с порядковым номером 64, браузер начнет блокировать все автоматически проигрывающиеся видео со звуком, включая, внимание, рекламу.

Как сообщают разработчики, после развертывания соответствующего обновления для настольной и мобильной версий браузера видео со звуком на сайтах будет включаться только если пользователю это будет интересно. При этом уточняется, что на ролики без звука запрет не распространяется, то есть они и дальше смогут воспроизводиться сами по себе. Ну, как говорится, не все коту масленица. В любом случае, это должно сильно улучшить текущую ситуацию, особенно на мобильных устройствах. Ведь это не только раздражает и мешает, но съедает немало ценного трафика.

Еще одна хорошая новость – начиная с версии 63, в настройках браузера появится возможность навсегда отключать звук на том или ином сайте. Впервые об этой функции мы писали в конце прошлого месяца, когда она дебютировала в экспериментальной версии браузера Canary, но тогда еще не было известно, когда она появится в обычной версии Chrome.

Источник: Chromium Blog