Накануне сезона летних отпусков Vodafonе расширил 3G-покрытие на юге Украины, включая заповедник Аскания-Нова

Компания Vodafonе Украина объявила об очередном расширении 3G-покрытия, во время которого в конце апреля – начале мая оператор запустил сети третьего поколения в ряде населенных пунктов южных областей Украины. В частности, 3G от Vodafone Украина заработал в пгт Аскания-Нова Херсонской области, куда приезжают многочисленные украинские и зарубежные туристы, чтобы посетить расположенный рядом заповедник. Еще два населенных пункта Херсонской области – села Крестовка и Киселевка – также получили доступ к скоростному мобильному интернету.

Еще несколько курортных зон и популярных мест отдыха также обеспечели скоростным мобильным интернетом: зона отдыха «Рыбаковка» в Николаевской области, популярное среди одесских дачников и рыбаков село Бурдовка на берегу Хаджибеевского лимана, а также село Егоровка, известное своим уникальным природным комплексом.

Также накануне сезона летних отпусков на карте 3G-покрытия Vodafonе появились несколько населенных пунктов Одесской области: город Березовка, пгт Александровка, а также села Новогригорьевка, Песчаная Петровка и Выгода. Также майские праздники провели с 3G жители города Баштанка, сел Гурьевка и Калиновка в Николаевской области.

Напомним, что 3G-покрытие Vodafone доступно на таких популярных курортах Черноморского побережья, как Затока, Каролино-Бугаз, Черноморск, Грибовка, Южное, Железный Порт, Скадовск, Приморское, Лазурное, Геническ, Коблево. Более подробная информация о 3G-покрытии оператора в Украине доступна на официальном сайте Vodafone.

Источник: Vodafone