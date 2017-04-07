Накопители ADATA XPG SX7000 с поддержкой PCIe и NVMe предложены в объемах до 1 ТБ

Ассортимент компании ADATA Technology, пополнился твердотельными накопителями XPG SX7000, ориентированными на игровые ПК. Это SSD с интерфейсом PCI Express Gen 3 x4, выполненные в форм-факторе M.2 2280 и соответствующие спецификациям NVM Express (NVMe) 1.2.

На выбор присутствует четыре модификации с разным объемом: от 128 ГБ до 1 ТБ. Все они основаны на памяти 3D TLC NAND и контроллере SMI.

Скоростные показатели у всех представителей линейки идентичны. Скорость записи составляет 850 МБ/с, а чтения — 1800 МБ/с. Производительность достигает 130 000 и 140 000 IOPS при операциях чтения и записи соответственно. Среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2 млн часов. Также можно отметить наличие кэш-памяти типа SLC, обеспечивающей высокую производительность при экстремальных нагрузках.

SSD поддерживают технологию Data Shaping, которая равномерно распределяет нагрузку между ячейками, продлевая срок службы устройства, а также оснащены механизмом выявления и исправления ошибок ECC на основе алгоритма с малой плотностью проверок на четность (LDPC).

Все модификации накопителя обеспечиваются пятилетней гарантией. О стоимости данных пока нет.

Источник: TechPowerUp