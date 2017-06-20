NASA обнаружило 10 новых планет, похожих на Землю

Космическое агентство NASA обнаружило новые доказательства существования 219 планет, расположенных за пределами нашей Солнечной системы. 10 из них своими размерами похожи на Землю, а их орбиты расположены в зоне, потенциально пригодной для жизни, вода на них может пребывать в жидком состоянии.

Данные планеты были обнаружены при помощи космического телескопа Kepler. С 2009 года он занимается изучением созвездия Лебедя, и за прошедшие годы учёные обнаружили более 5000 потенциальных экзопланет (планет вне Солнечной системы) на расстоянии около 3 тыс. световых лет от Земли. Новые данные телескопа сократили количество кандидатов на звание экзопланеты до 4034, а для 2335 из них них статус экзопланет был подтверждён. При этом 21 планета из общего количества имеет размеры, сходные с размерами Земли, и находится в потенциально пригодной для жизни зоне. Такие планеты представляют интерес для учёных, так как их изучение позволит пролить свет на процесс формирования Земли. Кроме того, существует небольшой шанс того, что они пригодны для жизни.

Kepler находит планеты, пытаясь анализировать яркость звезды. Когда ученые видят изменение яркости звезды, они затем изучают каждый сигнал, чтобы подтвердить, что он исходит от планеты, проходящей перед звездой, а не от другой аномалии. Если подтверждается, что это планета, данные с телескопа Kepler могут быть использованы для определения ее массы, размера и периода вращения на орбите.

В этот раз исследователи отошли от привычных методик оценки каждого сигнала вручную. Вместо этого были смоделированы собственные положительные и ложные сигналы, свидетельствующие о движении планеты, которые затем сравнивались с фактическими данными миссии. Это позволило команде понять, где они могли бы уточнить количество планет определённого типа. В результате, этот последний каталог должен быть самым точным из когда-либо выпущенных командой Kepler.

NASA также использует другие возможности для улучшения идентификации экзопланет с размерами, сопоставимыми с Землёй. Команда провела 5 лет, работая с операторами наземного телескопа Keck на Гавайях, чтобы изучить 1300 звёзд, возле которых располагались планеты соответствующих размеров.

Следует отметить, что телескоп Kepler почти исчерпал свой ресурс. В 2012 и 2013 годах у него вышли из строя по одному из четырёх двигателей-маховиков гиростабилизированной платформы. Ориентировка аппарата стала нестабильной и для вращения Кеплера планировалась использовать двигатели ориентации, а в качестве стабилизирующего фактора было решено использовать давление солнечного излучения. Ожидается, что запас топлива для двигателей закончится в 2018 году, после чего аппарат не сможет выполнять свою миссию. Потому сейчас учёные очень тщательно подбирают объекты для изучения телескопом Kepler.

Источник: The Verge