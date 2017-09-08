Настольное приложение Google Drive полностью прекратит работу 12 марта 2018 года

Компания Google официально заявила о скором прекращении работы настольного приложения Google Drive. Его поддержка будет прекращена 11 декабря 2017 года, а полная остановка работы запланирована на 12 марта 2018 года. При этом сам сервис Google Drive продолжит работать. Пользователи и далее смогут получать доступ к нему через веб-интерфейс, мобильное приложение или программные опции, речь о которых пойдёт ниже.

Пользователям, которые всё ещё используют приложение Google Drive, начиная с октября, будет выводиться уведомление о скором прекращении работы. Им будет предложено воспользоваться новым решением для синхронизации данных и доступа к ним через облачный сервис. На выбор предлагаются различные варианты для частных лиц и корпоративных клиентов. Эти программы имеют отличия в плане функциональных возможностей.

Так, частным лицам рекомендуется воспользоваться приложением Backup and Sync, которое приходит на смену сразу двум настольным программным продуктам: Google Drive и Google Photos Uploader. Оно предлагает такие же функциональные возможности, что и Google Drive, и работает схожим образом.

Для корпоративных клиентов Google запускает приложение Drive File Streamer. Оно позволяет сэкономить дисковое пространство на устройстве пользователя, предоставляя доступ «ко всем документам Google Drive по запросу прямо с компьютера».

Источник: The Verge