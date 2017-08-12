Нацбанк прокоментував статус Bitcoin в Україні

За словами заступника Голови НБУ Олега Чурія, Bitcoin не має визначеного правового статусу в Україні, і це ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin та регулювання операцій з ним у світі. В НБУ зазначають, що у низці країн офіційно дозволені операції з Bitcoin. Зазвичай вони розглядаються як товар або інвестиційний актив і для цілей оподаткування підпорядковані відповідному законодавству. У деяких країнах Bitcoin визнають розрахунковою грошовою одиницею.

Наприклад, законодавство ЄС на сьогодні класифікує Bitcoin як «цифрове представлення вартості, не підтверджене центральним банком або державним органом і не прив’язане до юридично встановлених валютних курсів, яке може використовуватися як засіб обміну для покупки товарів і послуг, їх передачі та зберігання, і може набуватися в електронному вигляді». При цьому обмін традиційними валютами на одиницю Bitcoin звільняється від сплати податку на додану вартість.

В Ізраїлі Bitcoin не підпадає під юридичне визначення валюти ані як фінансове забезпечення, ані як оподатковуваний актив. Щоразу, коли Bitcoin продається, продавець повинен сплатити податок на приріст капіталу.

Народний банк Китаю вважає Bitcoin віртуальним товаром, а не валютою, і його продаж може обкладатися ПДВ.

В Японії Bitcoin визнається цінністю, подібною до активів (asset-like values). Його продаж обкладається японським аналогом ПДВ.

В Австралії Bitcoin розглядається як власність, а транзакції з ним – як бартер.

У Канаді Bitcoin взагалі визначається як «нематеріальний актив», а транзакції з ним – також як бартер.

Таким чином, у різних країнах Bitcoin класифікують по-різному – як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо. Зі свого боку, Національний банк України наразі офіційно не підтримує жодне з наведених визначень.

Для вироблення спільної позиції щодо правового статусу Bitcoin та його регулювання Національний банк повідомив про започаткування діалогу із Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, Державною службою фінансового моніторингу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. За участю вказаних державних установ це питання має бути розглянуте на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності, яке планується провести до кінця серпня.

Джерело: НБУ