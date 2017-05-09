Национальная полиция будет использовать новейшие технологии, включая спецавтомобили, дроны и вертолет для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий в Украине [видео]

Впервые в Украине для обеспечения безопасности и правопорядка будут использоваться три специально укомплектованных современным оборудованием автомобиля, дроны и вертолет, сообщил заместитель Главы Национальной полиции Украины. Мобильные центры наблюдения будут использоваться для фиксации и передачи информации в онлайн-режиме в Ситуационные центры Национальной полиции Украины.

По словам заместителя Главы Национальной полиции Украины, во время проведения массовых мероприятий ситуационные автомобили будут размещаться недалеко от массового скопления граждан, что позволит владеть обстановкой и мгновенно реагировать на любые события.

В частности, новое оборудование позволяет удаленно идентифицировать лица и подозрительные вещи, при этом такая практика является достаточно прогрессивной для украинской полиции.

«Это дает возможность нам оперативно получать видео с той или иной точки и анализировать состояние дел, а соответственно — принимать управленческие решения по применению сил и средств, специальной техники, и всего имеющегося ресурса, который привлекается к охране общественного порядка», — отметил Константин Бушуев.

Он также добавил, что автомобили оснащены техникой, которая имеет доступ ко всем информационным ведомственным ресурсам.

Кроме того, полицейские на время проведения массовых мероприятий, в том числе во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017», будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в Ситуационные центры Нацполиции.

Источник: Национальная полиция Украины