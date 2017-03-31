Национальный банк Украины сообщил, что переводит свои ІТ-системы на платформу нового поколения SAP HANA

Немецкий разработчик корпоративного программного обеспечения SAP и Национальный банк Украины (НБУ) объявили о старте проекта по внедрению комплекса решений SAP, включающего систему управления персоналом SAP HCM на «in-memory» платформе SAP HANA и новую версию флагманской ERP-системы SAP S/4HANA. Модернизация IT-инфраструктуры позволит НБУ оптимизировать ресурсы и повысить общую эффективность деятельности предприятия.

Отметим, что НБУ является одним из старейших клиентов SAP в Украине — еще в 1997 году в банке была внедрена ERP-система для комплексной автоматизации учета банковских и собственных хозяйственных операций. С 2014 года, в соответствии с утвержденной стратегией развития банковской системы до 2020 года, банк проводит масштабную организационную трансформацию, нацеленную на повышение эффективности принятия решений и выполнения государственной политики, более результативное распределение имеющихся ресурсов, а также оптимизацию расходов.

Сообщается, что очередной этап трансформации продлится 2,5 года. Для оптимизации своей работы НБУ уже приступил к внедрению HR-системы на базе SAP HCM. Это интегрированное решение для оценки эффективности работы персонала и управления человеческими ресурсами, которое будет развернуто на «in-memory» платформе нового поколения SAP HANA, позволяющей вести бизнес в реальном времени.

«Национальный банк Украины координирует деятельность банковской системы всей страны, поэтому внутренним реформам банк уделяет пристальное внимание. Мы планируем оставить в прошлом постсоветскую модель государственного регулятора с раздутым штатом и низкой продуктивностью, и в этом нам помогают современные технологические решения SAP, повышающие эффективность работы и оптимизирующие бизнес-процессы», — прокомментировал Роман Борисенко, заместитель главы Национального банка.

В данный момент в НБУ также осуществляется проект полного перевода ERP-системы на платформу SAP HANA. Сегодня в банке работает более 20 информационных систем, и задача ближайших лет — постепенно отказаться от устаревшего программного обеспечения и перевести все ключевые бизнес-функции на современную платформу. Дальнейшее внедрение продуктов SAP позволит значительно упростить бизнес-процессы, снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой и ускорить деятельность предприятия.

«Решения SAP для банковского сектора де-факто являются мировым стандартом: их используют свыше 14 000 банков из 150 стран. Инновационные технологии, на основе которых создаются продукты SAP, помогают трансформировать бизнес-процессы в соответствии с требованиями цифровой экономики. НБУ будет пользоваться системами SAP наряду с такими мировыми лидерами, как Deutsche Bank, CommonwealthBank, UniCredit Group, Bank of America, Barclays. Мы уверены, что наше сотрудничество с Национальным банком Украины позволит предприятию реализовать поставленные цели и эффективно выстраивать свою деятельность в современном цифровом мире», — отметил Александр Арнольд, директор по работе со стратегическими отраслями в регионе Центральной и Восточной Европы SAP SE.

Отметим, что на данный момент для поддержки деятельности Национального банка используется более 20 разрозненных IT-систем. В течение нескольких следующих лет НБУ намерен постепенно отказаться от устаревших систем и перевести свои основные функции на современную платформу SAP HANA.

Источник: НБУ