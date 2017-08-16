Национальный банк урегулировал применение электронной подписи в банковской системе Украины, положение об ЭЦП вступает в силу с завтрашнего дня

С целью определения единых подходов к применению электронной подписи (ЭЦП) в украинской банковской системе Правление Национального банка Украины (НБУ) утвердило «Положение о применении электронной подписи в банковской системе Украины» (доступно по следующей ссылке).

Его внедрение создаст нормативно-правовую базу для применения безбумажных технологий при предоставлении банковских услуг в рамках процесса реализации проекта #Paperless, суть которого заключается в максимально возможном отказе от бумажных документов при обслуживании клиентов банков.

Данным положением:

определяются виды электронной подписи, применяемые в банковской системе Украины;

устанавливаются требования по применению каждого из видов электронной подписи;

устанавливаются требования к созданию и хранения электронных документов в банковской системе.

Реализация норм этого документа будет способствовать уменьшению себестоимости банковских продуктов, а также повышению качества, удобства и скорости обслуживания банками своих клиентов.

«Использование новейших IT-технологий в банковской системе позволяет достичь существенного и быстрого уменьшения непродуктивных затрат в банковской системе. Одним из важных путей уменьшения подобных расходов, повышения эффективности выполнения банковских операций и улучшения качества обслуживания клиентов является переход к безбумажным технологиям работы с документами и внедрение безопасных технологий дистанционного предоставления банковских услуг. Поэтому одним из важнейших вопросов на этом этапе является регулирование использования электронной подписи в банковской системе Украины» — отметил начальник Управления организации документирования управленческой информации НБУ Виктор Носулько.

Он также напомнил, что ранее Национальный банк Украины уже предусмотрел право банков формировать кредитную документацию должника и электронных документов; предоставил возможность физическим лицам получать индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций, подавая документы в бумажной или электронной форме; нормировал использование электронной подписи кассового обслуживания клиентов банков и т.д.

Отметим, что Положение о применении электронной подписи в банковской системе Украины вступает в силу с 17 августа 2017 года.

Источник: НБУ