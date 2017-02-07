Наверстывая упущенное: SpaceX планирует запускать ракеты Falcon 9 каждые две недели

SpaceX «нарисовала» довольно смелый план, призванный компенсировать длительный перерыв, который продлился более четырех месяцев. В недавнем интервью Reuters президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что после открытия новой стартовой площадки во Флориде на следующей неделе компания нацеливается проводить по запуску каждые две недели.

Как известно, в прошлом месяце компания Илона Маска успешно вернулась к космическим запускам после взрыва ракеты Falcon 9, произошедшего 1 сентября прошлого года в ходе проверки двигателя. Напомним, запущенная 14 января со стартового комплекса на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорнии ракета Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту 10 спутников связи компании Iridium, после чего успешно вернулась на морскую платформу и даже помогла сделать самые впечатляющие снимки посадки.

Под новым стартовым комплексом SpaceX во Флориде подразумевается космический пусковой комплекс-39 на мысе Канаверал на территории космического центра Кеннеди, который компания Илона Маска арендовала у NASA на 20 лет эксклюзивного пользования. Площадка стоила SpaceX около $100 млн, хотя половина этой суммы ушла на модернизацию, и предназначена для будущих запусков ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy.

SpaceX прекрасно отдает себе отчет в том, что переходит на более плотных график запусков аккурат во время внесения изменений в конструкцию ракет Falcon 9. То есть, компания вполне может позволить себе сократить интервал между запусками без каких-либо промедлений с внедрением конструктивных изменений. Гвинн Шотвелл отметила, что инженеры компании все еще занимаются доработкой ракет с целью повышения мощности и устранения опасений, связанных с безопасностью конструкции.

Параллельно идет работа над разработкой новых топливных насосов и соответствующего обновления, призванного развеять сомнения NASA и американских чиновников в надежности ракет компании. Как известно, на прошлой неделе в ракетах Falcon 9 обнаружили дефект топливного насоса, приводящий к появлению трещин в лопатках турбин, которые прокачивают топливо. Высказывались опасения, что эти трещины могут стать препятствием для организации пилотируемых полетов Crew Dragon, намеченных на 2018 год. Помогут ли SpaceX эти ускоренные запуски наверстать упущенное и вернутся к старому расписанию, покажет время.

Источник: engadget и Reuters