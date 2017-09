Названы цены новых смартфонов Google, топовый Pixel 2 XL будет стоить немногим меньше базового iPhone X

Как и в случае многих других смартфонов, приближение анонса новых «гуглофонов» Google Pixel 2 и Pixel 2 XL сопровождается плотным потоком утечек. Очередная утечка приносит новые изображения новинок в разных цветах корпуса и раскрывает их цены. Сразу отметим, что все изображения демонстрируют заднюю сторону смартфонов и подтверждают дизайн, который мы уж видели на предыдущих снимках и рендерах.

Итак, начнем с младшей модели Pixel 2, производителем которой должна выступить HTC. На приведенных ниже изображениях модель Pixel 2 показана в трех цветах корпуса: Kinda Blue, Clearly White и Just Black.

Похоже, что Google решил и в этом раз порадовать веселыми названиями цветов для своих смартфонов. Напомним, цвета для модели актуального поколения называются Quite Black, Very Silver и Really Blue.

Смартфон Pixel 2 будет предложен в двух вариантах объема флэш-памяти: 64 ГБ и 128 ГБ. Базовая версия будет стоить $650, а за версию с удвоенным объемом памяти придется отдать на $100 больше – $750. Отметим, что в прошлом году цена стартовала с тех же $650, только базовая версия оснащалась флэш-накопителем вдвое меньшего объема – 32 ГБ. Этот шаг можно только поприветствовать.

Что касается старшей модели Pixel 2 XL, который будет выпускаться компанией LG, пока известно о двух цветах: Just Black и Black & White.

Последний, к слову, уже окрестили цветом «панды» и ведь небезосновательно.

Ограничится ли Google вариантами, показанными на иллюстрациях, или это лишь часть палитры новых Pixel — пока неизвестно.

Старшая модель Pixel 2 XL будет предлагаться в тех же вариантах объема памяти, но здесь уже есть повод для огорчения. За Pixel 2 XL попросят $850 либо $950 в зависимости от версии, то есть на $80 больше, чем за прошлогодние модели. Но, опять-таки, объем флэш-памяти здесь вдвое выше. Получается, что топовая версия Google Pixel 2 XL будет немногим меньше базовой версии iPhone X, оцененной в $1000.

Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL представят 4 октября.

