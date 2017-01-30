НБУ говорит, что не создаёт «эксклюзивных» ограничений для PayРal в Украине

Как заявлял ранее Илья Кенингштейн, полноценному запуску PayРal в Украине мешает несоответствие взглядов системы интернет-расчётов и регулятора. По его словам, система PayPal не готова брать на себя обязанности по поддержанию регистраций для трансграничных услуг в иностранной валюте во всех юрисдикциях, в которых работает компания. В НБУ отказываются это принимать.

Однако НБУ заверяет, что нет его вины в том, что PayРal отказывается запустить полноценную версию своего сервиса в Украине. В Национальном банке делают все возможное, чтобы в Украине работал PayРal и другие международные компании. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

«На таких условиях, как сейчас работает система PayРal в Украине (Send only), работают 97 стран. На сегодня НБУ не видит препятствий в своих нормативно-правовых актах по принятию международными системами интернет-расчетов положительного решения в этом направлении», — сообщили в пресс-службе.

В НБУ отметили, что нормативно-правовые акты регулятора не содержат запретов по выводу средств из международных систем интернет-расчётов на счета пользователей, продавцов товаров, которые открыты в украинских банках.

«НБУ делает все возможное для улучшения investment grade (инвестиционный уровень, ред.) для того, чтобы Украина попала на карту стран, которые интересны PayРal и другим международным компаниям», — добавили в пресс-службе.

В этом направлении НБУ работает над обеспечением прозрачной и стабильной финансовой системы в стране, реформирует банковский сектор: очищает его от схемных и нездоровых банков, обеспечивает прозрачность банковской системы, ее достаточную капитализацию и снижает уровень кредитов банков своим связанным лицам.

Также отметим, в конце 2016 года выяснилось, что в ближайшие 12 месяцев международная система интернет-расчётов PayPal не придет в Украину. Это связано с тем, что у PayРal имеется собственный стратегический бизнес-план на 24 месяца по вхождению на рынки разных стран мира. И Украина в этот план не входит (как и ряд других стран из бывшего СССР). Ранее представители PayРal заявляли, что система интернет-расчётов заходит на те рынки, которые ей интересны с точки зрения прибыльности. Вероятно, по мнению аналитиков PayРal, полноценный запуск сервиса в Украине не принесёт компании необходимого уровня дохода и прибыльности.

Источник: «Экономическая правда»