НБУ: украинский рынок платежных карт существенно вырос в 2016 году, доля безналичных платежей с помощью карт превысила 35% [инфографика]

Национальный банк Украины отчитался о существенном росте количества и объемов безналичных платежей в Украине в прошлом году. Так, если в 2011 году доля безналичных платежей с использованием карточек в Украине составляла всего 8%, то по итогам 2016 года она превысила 35%.

За 2016 год общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, выросло почти на 28% и составило 2513 млн операций, а объемы операций выросли на 30.6% и составили около 1610 млрд грн.

Доля безналичных платежей с использованием платежных карточек за 2016 год увеличилась по объему операций на 4,3% и составила 571,3 млрд грн (35,5% от общего объема операций по платежным картам). По количеству операций доля безналичных расчетов выросла на 5,1% и составила 1775 млн операций (70,6% от общего количества операций по платежным картам).

На 1 января 2017 по сравнению с 1 января 2016 увеличилось общее количество:

активных платежных карт — на 1,55 млн штук (5%) и составило 32.4 млн штук;

бесконтактных платежных карт — на 0,54 млн штук (37,4%) и составило 1,99 млн штук;

платежных карточек с функцией электронных денег — в 6 раз и составило 54 тыс. шт.

В 2016 году также наблюдалось увеличение количества платежных карточек и расширение платежной инфраструктуры. Так, Национальный банк Украины отметил рост количества предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют возможность своим клиентам осуществлять безналичные расчеты. За 2016 год их число возросло более чем 11% (на 14674 единиц) И составило 145938 единиц.

Инфраструктура использования платежных инструментов в течение 2016 года также росла и по состоянию на 01.01.2017 насчитывала почти 33,8 тыс. банкоматов и 219,2 тыс. терминалов (по состоянию на 01.01.2016 — 33,3 тыс. банкоматов и 194,5 тыс. терминалов).

Среди банков по количеству эмитированных платежных карточек и степени разветвленности инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 1 января 2017 лидерами были ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», АО «Ощадбанк» и АО «Райффайзен Банк Аваль» соответственно. По количеству платежных карточек и установленных устройств для их обслуживания в региональном разрезе наиболее высокие показатели демонстрируют м. Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Напомним, что Национальный банк Украины последовательно воплощает в жизнь проект Cashless economy, который является одним из основных стратегических направлений развития финансового сектора Украины. Согласно Комплексной программы развития финансового сектора Украины уровень наличных денег в экономике (отношение М0 к ВВП) к 2020 году должен снизиться до 9,5%, а сеть платежных терминалов — вырасти до 11 тыс. единиц на 1 млн населения (сейчас — 5500 единиц).