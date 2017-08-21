НБУ: В Украине стабильно растут объемы безналичных расчетов, в первом полугодии доля карточных платежей выросла до 38% [инфографика]

Национальный банк Украины сообщил, что по результатам первого полугодия 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в стране составила 38,1%, то есть увеличилась с начала года почти на 3%, причем как по количеству, так и по объему.

Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за первое полугодие 2017 составило 1,43 млрд. шт, а их объем — более 908 млрд. грн. и по сравнению с первым полугодием 2016 года выросли соответственно на 23% и 28%. Интересно, что при этом наблюдается устойчивый рост именно безналичных расчетов — по количеству операций на 30% и по объему 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По результатам первого полугодия 2017 года по сравнению с началом года увеличилось общее количество:

активных платежных карт — на 0,8% и составила 32,6 млн. шт;

платежных карточек с магнитной полосой и чипом — более чем вдвое и составила 8,1 млн. шт;

бесконтактных платежных карт — на 12,4% и составила почти 2,3 млн. шт.

За шесть месяцев 2017 года также заметно расширилась платежная инфраструктура. Так, количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставлящих своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за этот период выросло на 0,9% (на 1261 ед.) и составила более 147 тыс. единиц. Общее количество банковских устройств самообслуживания с начала этого года выросла на 7,3% и составила 36,2 тыс. единиц, из которых: 18,5 тыс. банкоматов; 1,2 тыс депозитных банкоматов; 16,5 тыс. ПТКС.

Сеть платежных терминалов Украины в течение первого полугодия 2017 года также выросла почти на 6,9% и по состоянию на 01.07.2017 насчитывала более 234 тыс. терминалов (по состоянию на 01.01.2017 — 219,2 тыс. терминалов). Среди банков по количеству эмитированных платежных карточек и степенью разветвленности инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 01.07.2017 года лидерами были «Приватбанк», «Ощадбанк» и «Райффайзен Банк Аваль» соответственно. По количеству платежных карточек и установленных устройств для их обслуживания в региональном разрезе самые высокие показатели традиционно демонстрировали Киев, а также Днепропетровская и Харьковская области.

Напомним, что по итогам 2016 года украинский рынок платежных карт существенно вырос, а доля безналичных платежей с помощью карт превысила 35%.

Источник: НБУ