Обновлено: Не так склалося, як гадалося: «ПриватБанк» заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов на неопределенный срок

Объявляя о национализации «ПриватБанка», представители власти заявляли, что для клиентов финансового учреждения этот процесс пройдёт почти безболезненно. Для физических лиц никаких ограничений в использовании принадлежащих им денежных средств не предусматривалось, а для корпоративных клиентов «по техническим причинам» вводилось ограничение на исходящие операции по счетам сроком на один день – только на 19 декабря. С 9:00 20 декабря все платежи должны были восстановиться в полном объёме. Но что-то пошло не так.

Сегодня – 20 декабря – корпоративные клиенты «ПриватБанка» обнаружили в «Приват24 для бизнеса» сообщение о том, что остатки на их счетах заморожены. В нём говорится, что все расходные операции будут осуществляться только с использованием средств, поступивших на счет после утра 19 декабря. В банке подчеркивают, что это временная мера, однако точных сроков снятия данных ограничений не сообщают.

Изменения касаются всех корпоративных клиентов «ПриватБанка», в том числе ФЛП и юридических лиц. Остаток на счёте по состоянию на утро 19 декабря замораживается на неопределённый срок в качестве «неснижаемого остатка». Средства, которые поступили на счет после этого, могут быть использованы для расходных операций при помощи карты. Иными словами, если остаток на счете по состоянию на утро 19 декабря составлял условно 100 тыс. грн, и днём 19 декабря поступили средства в сумме 1 тыс. грн, то 20 декабря клиент сможет потратить только 1 тыс. грн из имеющихся на счету 101 тыс. грн. Что касается зачислений на счет, то эти операции будут проводиться в штатном режиме.

О том, когда ограничения будут сняты и в каком режиме банк продолжит обслуживание корпоративных клиентов, станет известно уже после того, как в должность вступит новый руководитель «ПриватБанка» Александр Шлапак.

Это ограничение касается только юридических лиц и, теоретически, не должно затронуть клиентов физических лиц. Но суровая жизненная реальность вносит свои коррективы. В социальной сети Facebook начали появляться сообщения от пользователей, в которых утверждается, что некоторые торговые точки перестали принимать к оплате банковские карты по распоряжению руководства.

Также добавим, 20 число – это крайний срок оплаты бюджетных платежей за предыдущий месяц. Таким образом, юридические лица, которые являются клиентами «ПриватБанка» и не успели совершить обязательные платежи на прошлой неделе, теперь автоматически столкнутся с трудностями.

Обновлено: в сети появились сообщения, что ограничение будет снято за день — два, как только представят новое правление и наблюдательный совет.

Обновлено: Дмитрий Дубилет написал в Facebook, что ситуация с платежами корпоративных клиентов может разрешиться в ближайшие дни — сразу же после вступления в должность нового председателя. Пока что проходят платежи ФЛП и юридических лиц в рамках сумм, которые зашли на счета с 19 декабря. Что касается налоговых платежей, то ответственность на налогоплательщиков не налагается за сформированные, но не проведённые по вине банка платежи.

«Запустили платежи ФОП и юрлиц… Пока что только в рамках сумм, которые зашли на счета с 19-го числа. Запустить все платежи государство пока что отказывается, ссылаясь на закон. Все ждут, когда новый председатель официально вступит в должность. Надеемся, что это будет сегодня-завтра. Также напоминаю всем предприятиям, что если вы создали налоговый платеж, а банк по какой-то причине не успеет его провести, то штрафы за такое не налагаются (решение высшего хозсуда).»

Источник: AIN, Facebook, hromadske