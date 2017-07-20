«Не только учеба»: Президент поблагодарил коллектив НТУУ «КПИ» за новые военно-технические разработки для армии Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность коллективу «Киевского политехнического института» за новые военно-технические разработки, которые были осуществлены специалистами университета и внедрены в конкретные производства и технологии оборонного сектора и работают на защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Президент подчеркнул, что для него, как Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, чрезвычайно важны успехи научного коллектива КПИ в разработке и внедрении новых разработок в оборонном секторе.

«Срок от разработки, от научной идеи до того, как технология появляется на линии соприкосновения занимает 4-5-6 месяцев», — подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что ученые КПИ создали уникальные разработки в таких прикладных областях, как радиоэлектронная борьба, радары, дроны, конфиденциальная связь, системы защиты и шифрования информации. При этом Президент подчеркнул, что эти разработки уже поставлены на производственные мощности и работают на защиту Украины.

«Есть уникальные разработки, которые работают на уровне лучших мировых аналогов» — отметил Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что в 2014 году, когда Украине не продавали вооружение, помощь ученых и студентов Киевской политехники была чрезвычайно важной.

Президент отдельно поблагодарил творческий коллектив разработчиков серийного оперативно-тактического БПЛА «Спектатор», который уже активно используется Вооруженными Силами Украины в зоне АТО.

Источник: Президент Украины