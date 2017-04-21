Некоторые смартфоны Huawei P10 получили медленную флэш-память, производитель объясняет это дефицитом на рынке

Некоторые владельцы смартфонов Huawei P10 и P10 Plus заметили, что подсистема хранения данных в их устройствах работает медленнее, чем других подобных моделях. В частности, скорость чтения данных в одних случаях составляет 250 МБ/с, в то время как в других аналогичных устройствах она может достигать 750 МБ/с.

Причиной такой ситуации стала недостача модулей флэш-памяти, с которой компания Huawei столкнулась в процессе производства смартфонов Huawei P10 и P10 Plus нынешней волны поставок. Потому в некоторых моделях устанавливается высокоскоростная память UFS, а в других – менее производительная память eMMC. Об этом заявил глава Huawei Business Group Ричард Ю (Richard Yu). Он отметил, что наблюдается существенный недостаток флэш-памяти в канале поставок, а компания может решить проблему путём программных оптимизаций.

Это не единственная проблема с Huawei P10. По данным Engadget, некоторые устройства поставлялись без специального олеофобного покрытия дисплея, призванного бороться с появлением отпечатков пальцев на его поверхности. Вместо него предлагалась защитная плёнка дисплея. Но последние устройства всё же оснащены олеофобным покрытием, а магазины Huawei в Китае предлагают возможность нанесения такого покрытия на те устройства, которые выпускались без него.

Источник: The Verge