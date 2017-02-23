Некоторые владельцы ноутбуков Apple MacBook Pro 2016 года сообщают о проблемах с клавиатурой

Представленные в конце прошлого года ноутбуки Apple MacBook Pro оснащены клавиатурой на базе механизма Butterfly второго поколения. Судя по отзывам владельцев этих ноутбуков, новый механизм оказался менее надёжным, чем предыдущая версия.

В последнее время всё чаще появляются жалобы пользователей MacBook Pro модельного ряда 2016 года на работу клавиатуры. Наиболее частой является жалоба на звук, издаваемый клавишами при нажатии. Со временем некоторые клавиши начинают издавать другой звук. Как правило, проблема проявляется, когда ноутбук нагревается. Правда, некоторые пользователи заявляют, что звук нажатия клавиш может изменяться и без нагревания устройства.

Кроме того, владельцы MacBook Pro жалуются, что в некоторых случаях клавиши работают некорректно. Они могут не срабатывать на нажатия, дважды вводить символ при одном нажатии или даже полностью перестают отвечать. Причём, проблемы могут проявляться даже в совершенно новых ноутбуках. Менее часто встречается жалоба на нестабильность ощущений при нажатиях на клавиши. Так, некоторые клавиши нажимаются с большим усилием, чем другие.

Большая часть жалоб на работу клавиатуры приходится на 15-дюймовую модель MacBook Pro с Touch Bar, но и в 13-дюймовых версиях случаются сбои в работе клавиатуры.

Владельцам ноутбуков MacBook Pro с проблемными клавиатурами рекомендуется обратиться в авторизованные сервисные центры или магазины Apple для ремонта устройства. Однако, по сообщениям некоторых пользователей, даже после ремонта проблема с клавиатурой не исчезает, и им приходится обращаться в сервис по несколько раз, прежде чем будет установлен полноценно работающий клавиатурный блок.

Источник: macrumors