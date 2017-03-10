Немецкая компания Artega представила трехместный электрический суперкар Scalo Superelletra с мощностью 1000 л.с., запасом хода 500 км и ценой $1,6 млн

Небольшая немецкая компания Artega по производству спортивных автомобилей, наиболее известная своим суперкаром Artega GT и его электрической версией Artega Scalo, представила на Женевском автосалоне концепт электромобиля следующего поколения Scalo Superelletra. Новинка отличается трехместным салоном с водительским местом по центру, электрической силовой установкой мощностью свыше 1000 лошадиных сил, запасом хода в 500 км и стоимостью $1,6 млн.

Свое имя Artega Scalo Superelletra получила благодаря кличке жеребца-чемпиона Скало из Вестфалии и сочетанию двух итальянских слов «суперлегкий» (Superleggera) и «электрический» (elettrico). Чтобы сделать электромобиль действительно суперлегким, корпус Superelletra изготовили из алюминия, капот и двери — из карбона, а бампера — из полиуретана. При этом шасси электромобиля представляет собой монокок из углеродного волокна с отдельными высокопрочными стальными подрамниками, усиленными поперечными балками из углеродного волокна.

В движение электромобиль приводится четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 750 кВт (около 1020 л.с.) и максимальным крутящим моментом 1620 Нм. В итоге, суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 км/ч. Емкость аккумуляторов Superelletra составляет 120 кВтч, что позволяет расчитывать на запас хода порядка 500 км. При этом всего 4 минуты заряда аккумуляторов добавят еще 100 км запаса хода, а за 17 минут блок батарей способен зарядиться на 80% своей емкости.

Создатели Scalo Superelletra особо отметили, что расположение водительского места по центру не просто наиболее удобно для полноценного контроля за движением (и вдобавок не перекрывает обзор пассажирам), но и позволит без модернизации использовать электромобиль в странах с право- и левосторонним движением.

Немецкий автопроизводитель сообщил, что серийная версия Artega Scalo Superelletra появится весной 2019 года, при этом будет выпущено всего 50 экземпляров по цене около $1,6 млн каждый.

Источник: Artega