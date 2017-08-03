Немецкий автопроизводитель Daimler AG и другие инвесторы вложили 25 млн евро в создателя летающих такси Volocopter

Немецкий стартап Volocopter, работающий над созданием «летающего» такси привлек 25 млн евро инвестиций. Впрочем, главное в этой новости заключается не в сумме, которая не поражает воображение, а в том, кто именно вложился (а значит поверил в перспективы) в компанию.

Помимо ряда инвесторов свою руку к раунду инвестиций приложил немецкий автопроизводитель Daimler AG, владеющий брендами Mercedes-Benz, AMG, Maybach и Smart (к слову, Daimler AG также владеет 10% акций Tesla Motors). По словам представителей Volocopter, подобный партнер является стратегическим, так как сам весьма заинтересован в создании мобильных устройств будущего.

Ранее компания Volocopter договорилась с властями Дубая о реальных тестах своего электрического 18-роторного мультикоптера в качестве «автономного летающего такси» (Autonomous Air Taxis, AAT). Тесты начнутся в четвертом квартале текущего года, а в качестве тестовой модели будет использована модель Volocopter 2X, способная в полностью автономном режиме перевозить двух пассажиров.

Максимальная воздушная скорость мультикоптера составляет порядка 100 км/ч, время полета от полного заряда аккумуляторов — порядка 30 минут (в крейсерском режиме он способен пролететь порядка 30 км на скорости 70 км/ч). Модель Volocopter 2X оснащена 9 независимыми комплектами батарей и полноразмерным парашютом, что обеспечивает повышенную безопасность пассажиров.

Напомним, что к 2030 году в Дубае собираются перевести не менее 25% пассажирских перевозок на разнообразные автономные средства передвижения, включая беспилотные электромобили и летающие такси, а также систему скоростных «вакуумных поездов» Hyperloop One.

Источник: Engadget