Немецкий концерн LEONI открыл второй завод в Украине по производству кабельной продукции для европейских автопроизводителей на 5000 рабочих мест

Как и планировалось еще в прошлом году, немецкая концерн LEONI открыл свой второй завод в Украине по производству кабелей, проводки и других комплектующих для автомобильной индустрии. Отметим, что в торжественном открытии нового производства в Коломые Ивано-Франковской области принял участие президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что концерн LEONI является одним из крупнейших в мире производителей кабельной продукции, среди его клинетов числятся такие производители, как General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Lamborghini, Cummins, Caterpillar, DAF и другие.

На данный момент на предприятии в Коломые работает 800 работников, а до 2021 года на заводе LEONI будет создано порядка 5000 рабочих мест. Как отметил президент Украины, инвесторы обеспечат заработную плату на уровне 8000 грн, уникальный для Украины социальный пакет и европейские стандарты производства.

«Почему с такой уверенностью действуют инвесторы? Почему украинское правительство, украинская власть и я, как Президент, утверждаем, что худшее уже позади? Украина имеет шесть кварталов подряд прочного экономического роста. Мы выжили, адаптировались, нашли новые рынки сбыта и обеспечиваем экономический рост», — прокоммментировал Петр Порошенко.

Президент также отметил, что такую ​​уверенность инвесторам дали реформы, которые проводятся в Украине, а также вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и внедрение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Напомним, что впервые о планах LEONI построить второй завод в Украине стало известно еще в апреле 2016 года. Первый завод на 6000 рабочих мест работает в нашей стране с 15 июля 2003 года, он был построен в рекордно короткие сроки — за 11 месяцев в селе Нежухов Стрыйского района Львовской области. Комплектующие для производства на украинских заводах поступают в основном из Германии, Франции, Испании, Великобритании, тогда как готовая продукция отправляется в Германию, Бельгию, Великобританию и Польшу.

Источник: LEONI