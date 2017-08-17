Почтовый оператор Deutsche Post DHL выпустил электрический фургон StreetScooter WORK XL на платформе Ford Transit с запасом хода до 200 км

Немецкий почтовый концерн Deutsche Post DHL Group и автопроизводитель Ford представили грузовой электромобиль StreetScooter WORK XL, основанный на шасси Ford Transit. Эта модель пополнит линейку почтовых электромобилей компании, куда уже входят более компактные модели WORK и WORK L.

До конца текущего года почтовое предприятие получит порядка 150 экземпляров WORK XL, собранных на заводе в Ахене (Германия), при этом к концу 2018 года количество этих электрических почтовых фургонов должно вырасти до 2500 экземпляров.

Каждый WORK XL позволяет «сэкономить» порядка 5 тонн выбросов CO2 и 1900 литров дизельного топлива в год, а если учитывать весь планируемый парк в 2500 экземпляров, то экономия составит 12,5 тонн CO2 и 4,75 млн дизельного топлива ежегодно.

Мощность электродвигателя StreetScooter WORK XL составляет 150 кВт, крутящий момент — 300 нм, максимальная скорость — до 85 км/ч. Аккумуляторная батарея выполнена модульной, что позволяет установить в зависимости от требований от 30 до 90 кВтч аккумуляторов, что в свою очередь соответствует 80 и 200 км запаса хода соответственно.

Фургон StreetScooter WORK XL способен перевозить до 1350 кг / 20 м3 груза (WORK — до 4 м3, WORK L — до 8 м3), что соответствует примерно 200 стандартным посылкам.

Отметим, что на данный момент в почтовой службе Deutsche Post DHL уже работает порядка 3000 электромобилей StreetScooter WORK и WORK L. Интересно, что все три модели StreetScooter WORK, L, XL предлагаются всем желающим, так что их могут приобрести и сторонние службы доставки.

Источник: Deutsche Post DHL