«Неожиданным сюрпризом» от HTC оказался не новый флагман, а уже известная модель HTC U Ultra с сапфировым стеклом за $950

В конце прошлой неделе тайваньское подразделение HTC разместило у себя на страничке в Facebook загадочное изображение, пообещав «неожиданный сюрприз» 20 марта. И вот этот день настал, но, к сожалению, как это часто случается, предположениям касательно нового флагманского смартфона компании, не суждено было сбыться.

«Неожиданным сюрпризом» вместо желаемой замены прошлогоднему флагману HTC 10 стала специальная версия модели HTC U Ultra, которая выйдет ограниченным тиражом. И все бы ничего, но о существовании этой модели, стало известно еще в день анонса HTC U Ultra в январе. Напомним, от обычного HTC U Ultra его более дорогая версия отличается встроенным флэш-накопителем объемом 128 ГБ и использованием сапфирового стекла вместо стекла Gorilla Glass 5. Других отличий нет.

Формальный анонс «люксовой» версии HTC U Ultra производитель сопроводил некоторыми новыми подробностями. В комплекте с устройством идут кожаный чехол, внешний аккумулятор и брелок. «Новинка» уже доступна для предварительного заказа, но пока лишь в Тайване. Там ее можно купить за $950. Это почти на $200 дороже обычной версии HTC U Ultra.

Модели с сапфировой защитой экрана, предлагающие повышенную прочность и устойчивость к царапинам, встречаются на рынке достаточно редко. Эта особенность могла стать весомым аргументом в пользу покупки HTC U Ultra, предложи HTC ее по цене обычной версии, а не за немалые $950. Сейчас на рынке есть много конкурирующих моделей, которые стоят меньше, но при этом во многом превосходят HTC U Ultra, так что его шансы на успех очень низки.

Источник: The Verge