Несмотря на отзыв Galaxy Note7, в текущем квартале Samsung может получить высокую прибыль

По предварительным прогнозам аналитиков, даже несмотря на отзыв из продажи смартфона Galaxy Note7 с сопутствующими потерями и недополучением дохода, в четвёртом квартале 2016 года компания Samsung всё же сможет получить неплохую прибыль. Конечно, она будет существенно ниже, чем могла бы быть, но всё же выше, чем предполагалось ранее.

Аналитики из IBK Securities предполагают, что по итогам текущего квартала Samsung получит операционную прибыль в сумме $7,24 млрд. Половину этой суммы обеспечит подразделение по выпуску полупроводниковой продукции благодаря высокому спросу на чипы памяти. В HMC Securities также ожидают сумму операционной прибыли Samsung по итогам четвёртого квартала 2016 года на уровне $7,24 млрд. Это на 10% выше предыдущих прогнозов этой аналитической компании. В целом, ранее аналитики считали, что прибыль Samsung не превысит $6,7 млрд.

Если прогнозы аналитиков подтвердятся, то Samsung продемонстрирует прирост прибыли по сравнению с предыдущим кварталом на 67%. Кроме того, этот результат может стать наибольшим за последние 3 года. Добавим, помимо фиаско с Galaxy Note7 на финансовые показатели Samsung в четвёртом квартале негативно повлиял и коррупционный скандал. Президент Республики Корея Park Geun-hye и её подруга Choi Soon-sil обвинялись в незаконном вмешательстве в правительственные дела. А компания Samsung вкладывала средства в организацию, которой управляла Choi Soon-sil.

Источник: phonearena