Несмотря на значительный рост продаж GPU и чипов Ryzen у AMD всё же зафиксирован убыток по итогам второго квартала 2017 года

Компания AMD рассказала о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы во втором квартале 2017 года. В отчётном периоде она получила доход в сумме 1,22 млрд. Это на 19% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.

Рост доходов обусловлен значительными успехами сегмента Computing and Graphics, который смог сгенерировать $659 млн выручки. Прирост по сравнению со вторым кварталом 2016 года составил 51%. Операционная прибыль этого сегмента составила $7 млн, хотя в аналогичном периоде прошлого года был получен операционный убыток в сумме $81 млн. В основном, успехи сегмента Computing and Graphics обусловлены более высокими средними ценами на процессоры компании. В то же время сегмент Enterprise, Embedded, and Semi-Custom принёс доход в сумме $563 млн. Снижение дохода по сравнению со вторым кварталом предыдущего года составил 5%. Оно вызвано снижением объёмов продаж изготовленных на заказ систем-на-чипе, которые применяются в игровых консолях. Прочая деятельность компании привела к образованию операционного убытка в сумме $24 млн по сравнению с $11 млн убытка годом ранее.

С учётом совокупной эффективности всех направлений бизнеса, по итогам второго квартала 2017 года компания AMD получила общую операционную прибыль в сумме $25 млн. Вместе с тем, итоговый финансовый результат оказался отрицательным. Чистый убыток зафиксирован на уровне $16 млн. Валовая маржа составила 33%.

В следующем квартале AMD намерена увеличить сумму полученного дохода на 23% по сравнению с нынешним результатом.

Источник: cdrinfo