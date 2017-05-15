Netflix блокирует установку новой версии приложения на Android-устройства с root-доступом

Сервис Netflix заблокировал возможность установки своего приложения из магазина Google Play для тех устройств, на которых реализован root-доступ.

Отмечается, что в последней версии приложения 5.0 компания полностью полагается на защиту Widevine DRM, которую предлагает Google. Таким образом, многие устройства, которые не были сертифицированы Google или были изменены, больше не будут работать с последним приложением, а владельцы таких устройств не увидят приложение Netflix в Google Play. Такое решение направлено на защиту авторских материалов Netflix.

Ресурс Android Police провёл небольшое исследованием и выяснил, что если приложение Netflix было загружено ранее, сервис продолжает нормально работать. В то же время возможность новой загрузки заблокирована не только для устройств, где были получены root-права, но и для тех, где используется разблокированный загрузчик. Таким образом, под ограничения могут попасть и владельцы гаджетов, которые изначально поставляются с разблокированным загрузчиком.

Источник: thenextweb