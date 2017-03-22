Netflix добавил поддержку браузера Firefox для Linux

Пользователи операционной системы Linux получили возможность просматривать контент сервиса Netflix через браузер Firefox. Ранее воспроизведение видео с Netflix на этой ОС было доступно лишь для браузера Google Chrome.

Благодаря данному шагу пользователям компьютеров с Linux больше не будет требоваться совершать какие-либо дополнительные действия или вносить изменения в настройки для просмотра контента Netflix через браузер Firefox. Также пользователям не потребуется устанавливать плагины.

В прошлом году компания Mozilla добавила поддержку Encrypted Media Extension (EME) в браузер Firefox для Linux. Благодаря этому появилась возможность воспроизведения зашифрованного контента.

Источник: Engadget