Netflix изменит систему оценивания контента, ограничив пользователей «лайками» и «дизлайками»

Если вы часто оцениваете что-либо на Netflix, то вам наверняка знакомо то чувство, когда решить, какую оценку заслуживает контент (три, четыре или пять звезд), практически нереально.

Приняв этот факт во внимание, администрация ресурса вознамерилась упростить жизнь пользователям и отказалась от нынешнего «проверенного временем» рейтинга в пользу банальных «лайков» и «дизлайков».

Сообщается, что тестирование новой системы оценивания состоялось еще в 2016 году. Результаты эксперимента откровенно порадовали руководителей сервиса: оказалось, что рейтинг в виде «палец вверх\палец вниз» увеличил желание пользователей оценивать контент на впечатляющие 200%.

В целом, причин, по которым в Netflix приняли решение упразднить «звезды», называется всего три:

Первая из них заключается в том, что нынешние оценки не позволяют выводить пользователям релевантный контент. Как отмечает в интервью журналистам заместитель генерального контент-менеджера Netflix Тодд Йеллин, «пользователи, как правило, оценивают документальные фильмы выше, чем комедии; тем не менее, эти же пользователи смотрят комедии гораздо чаще, нежели материалы с высоким рейтингом».

Второй причиной администрация ресурса называет тот факт, что «звезды» подталкивают зрителей на ненужное критиканство. «Зрители подсознательно пытаются быть критиками. Оценивая качество контента при помощи звезд, они стараются делать это максимально объективно. Хотя им достаточно просто указать, получили ли они удовольствие или нет», — говорится в заявлении сервиса.

Наконец, заключает Йеллин, нынешняя система оценивания банально себя изжила: пользователи, которые регулярно оценивали контент, уже продемонстрировали сервису, что интересует большинство людей.

«Таким образом, мы делаем систему оценивания менее разветвленной, поскольку однозначные оценки для нас сегодня гораздо важнее», — говорит Йеллин.

Напоследок стоит отметить, что после перехода на новую систему оценивания (ее повсеместное развертывание завершится в течение ближайших двух недель) уже выставленные рейтинги не будут сброшены. Более того, старые-добрые «звездочки» по-прежнему будут учитываться при формировании релевантных рекомендаций.

Источник: Engadget