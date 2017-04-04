Netflix наконец-то добавил офлайн-просмотр фильмов и шоу для пользователей Windows 10

Фирменное приложение Netflix для iOS и Android позволяет скачивать любимые потоковые сериалы и фильмы для офлайн-просмотра еще с конца прошлого года. И вот спустя несколько месяцев видеосервис Netflix наконец-то соблаговолил почтить своим вниманием пользователей ПК, добавив аналогичную возможность в приложение для Windows 10. В числе первых об этом сообщил ресурс Windows Central.

Приложение Netflix для ПК с Windows 10, как и его мобильные собратья для iOS и Android, содержит определенные ограничения по части загружаемого контента. Говоря точнее, эта возможность распространяется только на определенную часть оригинального контента Netflix, причем подборка фильмов и сериалов кажется случайной. Впрочем, даже в том скромном списке, который предлагает Netflix, есть немало достойных сериалов, фильмов и телешоу («Очень странные дела», «Во все тяжкие» и весь «Звездный путь»).

В ближайшее время возможность скачивания контента Netflix для последующего просмотра офлайн станет доступна всем пользователям Windows 10, распространение соответствующего обновления через магазин Windows Store уже началось. Хотя пока неясно, планируется ли выпуск аналогичных обновлений для платформ Windows 10 Mobile или Xbox One.

Источник: Windows Central