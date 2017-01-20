Nexdock – док-станция для Intel Compute Card с экраном и поддержкой установки дополнительных модулей расширения

Во время проведения выставки CES 2017 компания Intel представила компактный x86-совместимый ПК размером с кредитку – Compute Card. Устройство содержит CPU, GPU, память, беспроводные интерфейсы. При помощи такой системы производители различных умных устройств легко могут оснастить их вычислительными ресурсами.

Одним из первых продуктов, реализующих возможности Compute Card, стало устройство Nexdock. Фактически, это сенсорный дисплей с двумя слотами. Один из них предназначен для установки Compute Card, второй – для различных модулей расширения с интерфейсом USB-C. При помощи подставки, аксессуаров и периферии Nexdock может трансформироваться в решения различных форм-факторов и назначений.

Пока что Nexdock представляет собой лишь проект, доступный в виде рендерных изображений. Не уточняется, когда он может трансформироваться в готовый коммерческий продукт, и какова может быть его примерная стоимость. Кстати, само устройство Compute Card появится на рынке лишь к середине 2017 года.

Источник: The Verge