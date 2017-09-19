«Ни о ком не забудем»: Следующим после lifecell штраф за обман абонентов от АМКУ может получить «Киевстар»

Вчера Антимонопольный комитет Украины весьма неожиданно оштрафовал оператора мобильной связи lifecell на 19,5 млн грн за обман абонентов – тарификацию звонков, которая в действительности являлась поминутной, оператор называл посекундной. Но, как верно подметили многие читатели ITC.ua в комментариях, вся «большая тройка» грешила подобными формулировками о тарификации, вводящими абонентов в заблуждение. Что же, похоже, что lifecell – лишь первая ласточка и других нарушителей ожидает та же участь. По крайне мере, такой вывод можно сделать по сообщениям главы АМКУ Юрия Терентьева в Facebook. И, похоже, следующим на очереди будет «Киевстар».

В данном случае не лишним будет вспомнить, что рассмотрение дел по «большой тройке» на предмет тарификации начал еще старый состав АМКУ в 2011 году. Но в последующие несколько лет об этой истории забыли и новый ход дело получило только в 2016 году.

В отчете АМКУ за 2016 год говорится, что на тот момент lifecell и Киевстар указывали в своих тарифах, что тарификация является посекундной. В то же время они уточняли, что тарифицируется только первая секунда. В случае Киевстара секунды с 2 до 60 не тарифицировались, а в случае lifecell эти секунды добавлялись в счет стоимости первой. Vodafone же просто указывал, что стоимость звонков указана за первую секунду, не используя формулировку «посекундная тарификация» По логике АМКУ lifecell и Киевстар распространяли ложную информацию, подменяя ежесекундную тарификацию ежеминутной, а Vodafone не предоставлял неправдивую информацию, но обязан был сделать описание своей тарификации более полным и понятным для клиентов.

Впоследствии в декабре 2016 года Vodafone получил соответствующие рекомендации по изменению разъяснений о действующей тарификации, которые впоследствии были исполнены, а рассмотрение дел относительно lifecell и Киевстар было продолжено.

Сейчас Vodafone использует следующую формулировку:

«стоимость звонков указана за первую секунду каждой минуты разговора, в стоимость которой включена каждая следующая секунда указанной минуты в пределах разговора. Тарификация происходит в первую секунду каждой минуты разговора.

Очень похоже, что Vodafone удастся избежать штрафа, в отличие от «Киевстар».

В АМКУ не скрывают, что сейчас рассматривают дело о тарификации Киевстара.

«Шаг за шагом, сейчас активно занимаемся Киевстаром», — отметила в комментарии LIGA.net государственная уполномоченная АМКУ Мария Процишен.

В АМКУ отказываются комментировать детали исследования, отмечая, что ситуация с Киевстар немного отличается от ситуации с lifecell. На вопрос о том, рассматривает ли АМКУ нарушение других операторов относительно их тарификации, чиновник АМКУ ответила: «ни о ком не забудем».

Между тем, lifecell выразил удивление решением АМКУ. В компании заявили, что категорически не согласны со штрафом и намерены его оспорить.

«Штраф наложен на самого маленького из трех игроков на рынке, в то время как в отношении компании Vodafone, с почти вдвое большей абонентской базой, который применяет аналогичный способ тарификации, комитетом было выдано лишь рекомендации и закрыто производство по делу без применения штрафных санкций», — сообщили в пресс-службе оператора.

В АМКУ в свою очередь ответили, заявив, что нарушением является не способ тарификации, который применяют операторы, а «обертка», в которую они пытаются его замаскировать, обманывая абонентов.

Источник: liga.net