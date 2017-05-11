Нидерланды запустили Gemini — вторую по мощности в мире шельфовую ветровую электростанцию

Один из крупнейших в мире морских ветряных парков запустили в Нидерландах. Речь о шельфовой ветряной электростанции Gemini в Северном море, состоящей из 150 турбин суммарной мощностью 600 МВт. Электростанция расположена в 85 км от берега. Ее мощностей должно быть достаточно, чтобы покрыть потребности в электроэнергии 785 тыс. домохозяйств.

Проект Gemini стоимостью $3 млрд был реализован канадской компанией Northland Power, производителем ветряных турбин Siemens Wind Power, голландским подрядчиком Van Oord, а также компанией по переработке отходов HVC.

Собственники называют Gemini крупнейшей в мире морской ветряной электростанции. Она действительно немного больше по размеру, чем первая часть британского ветряного парка London Array, запущенная в 2013 году и содержащая 141 ветряную турбину. А вот по мощности Gemini хоть и незначительно, но все же уступает London Array – 600 против 630 МВт. Иными словами, Gemini является второй в мире по мощности среди запущенных морских ветряных электростанцией.

На долю морского ветропарка Gemini будет приходиться около 13% возобновляемой энергии и примерно 25% всей энергии ветра, производимой в Нидерландах. К 2020 году правительство страны планирует довести долю «чистой» энергии в общем объеме потребляемой страной электроэнергии до 14%, а к 2050 году — полностью перейти на возобновляемую энергию.

Источник: phys.org и hightech.fm.