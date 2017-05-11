Нидерланды запустили Gemini — вторую по мощности в мире шельфовую ветровую электростанцию
Один из крупнейших в мире морских ветряных парков запустили в Нидерландах. Речь о шельфовой ветряной электростанции Gemini в Северном море, состоящей из 150 турбин суммарной мощностью 600 МВт. Электростанция расположена в 85 км от берега. Ее мощностей должно быть достаточно, чтобы покрыть потребности в электроэнергии 785 тыс. домохозяйств.
Проект Gemini стоимостью $3 млрд был реализован канадской компанией Northland Power, производителем ветряных турбин Siemens Wind Power, голландским подрядчиком Van Oord, а также компанией по переработке отходов HVC.
Собственники называют Gemini крупнейшей в мире морской ветряной электростанции. Она действительно немного больше по размеру, чем первая часть британского ветряного парка London Array, запущенная в 2013 году и содержащая 141 ветряную турбину. А вот по мощности Gemini хоть и незначительно, но все же уступает London Array – 600 против 630 МВт. Иными словами, Gemini является второй в мире по мощности среди запущенных морских ветряных электростанцией.
На долю морского ветропарка Gemini будет приходиться около 13% возобновляемой энергии и примерно 25% всей энергии ветра, производимой в Нидерландах. К 2020 году правительство страны планирует довести долю «чистой» энергии в общем объеме потребляемой страной электроэнергии до 14%, а к 2050 году — полностью перейти на возобновляемую энергию.
Источник: phys.org и hightech.fm.
- Сейчас крупнейшим в мире проектом морской ветряной электростанции считается британская Hornsea Project Two, мощность которой составит 1,8 ГВт. Данная станция является дальнейшим развитием проекта Hornsea Project One мощностью 1,2 ГВт. Оба проекта планируется завершить к 2020 году.
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- Не стоит также забывать о проекте шельфовой ветроэлектростанции мощностью 765 МВт возле берегов Калифорнии Trident Winds.