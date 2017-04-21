Nike анонсировала ограниченную партию умных часов Apple Watch NikeLab

Семь месяцев спустя после выпуска первой версии умных часов Apple Watch Nike+ компания Nike выпустила новую версию устройства под названием Apple Watch NikeLab. Как видно из наименования, новинка является частью линейки продуктов NikeLab и является ограниченным изданием

Однако с точки зрения функциональных возможностей умные часы Apple Watch NikeLab идентичны версии Apple Watch Nike+. Нововведением можно назвать лишь цветовое оформление. Так, часы Apple Watch Nike+ предлагались в белом либо чёрном цвете. Версия Apple Watch NikeLab комбинирует цвета для создания эффекта нового дизайна – алюминиевый корпус в цвете Space Gray дополнен ремешком Light Bone/Black.

Фактически, умные часы Apple Watch NikeLab представляют собой версию Apple Watch Series 2 с оригинальной расцветкой и несколькими дополнительными программными решениями от Nike: предустановленным приложением Nike+ Run и эксклюзивными командами для Siri. Эти же функции были доступны и в Apple Watch Nike+.

Умные часы Apple Watch NikeLab поступят в продажу с 27 апреля. Их рекомендованная цена пока не разглашается.

Источник: gsmarena