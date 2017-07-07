Nikon может выпустить мини-камеру для конкуренции с камерами смартфонов

В прошлом месяце руководитель французского отделения японского производителя фототехники Nikon Бенуа Дьюлевюльт дал интервью местному изданию Chasseurs d’Images. Ресурс Nikon Rumors выделил и перевел на английский самые важные тезисы.

Представитель Nikon отметил, что компания имеет множество «сенсоров высшего качества». Он также сказал, что компания припозднилась с выпуском компактных моделей серии DL, поэтому от них решено было отказаться.

Руководитель Nikon заверил издание, что прощаться с рынком камер компания ни в коем случае не планирует, вливает огромные средства на исследования и разработки в этой области, а также в скором времени представит «важные продукты».

Говоря о камере Nikon D820, анонс которой ожидается в конце этого месяца, представитель компании попросил заинтересованных потребителей проявить терпение.

Что касается компактных камер Coolpix, полностью отказываться от них компания пока не собирается, но семейство заметно поредеет, а высвободившиеся ресурсы перенаправят на более перспективные направления.

Еще один интересный момент, даже два: первый – некий сюрприз по случаю столетия Nikon, второй – президент французского отделения не исключает возможность выпуска карманной модели камеры, которая заполнит нишу между DSLR и камерами смартфонов. Ведь как мы уже неоднократно отмечали, нынешние тенденции таковы, что пользователи все чаще всего снимают на камеры смартфонов и все реже прибегают к использованию камер Canon и Nikon.

Источник: Nikon Rumors