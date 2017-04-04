Nikon отметит свое 100-летие выпуском ограниченных партий знаковых фотокамер и фигуркой Nikon I с кристаллами Сваровски

В этом году исполняется 100 лет одному из самых известных производителей фототехники – японской компании Nikon. Отметить эту эпохальную дату производитель планирует соответствующим образом, выпустив памятные варианты своих знаковых камер, объективов и биноклей, а также ряд аксессуаров и сувениров. Наверняка найдется немало желающих приобрести из армии фанатов бренда специальные версии профессиональных зеркальных фотокамер D5 или D500. Первая будет поставляться с новым юбилейным буклетом, тогда как вторая будет отличаться металлическим корпусом и памятным кожаным ремешком.

Что касается других аксессуаров и сувениров, пожалуй, больше остальных обращает на себя внимание воссозданная с использованием кристаллов Сваровски копия легендарного фотоаппарата Nikon I 1948 года выпуска. Интересно, много ли среди почитателей бренда Nikon найдется тех, кто одновременно является поклонником продукции Сваровски. Похоже, что Nikon известно то, чего не знаем мы.

В честь своего 100-летия компания Nikon также выпустит набор из 25 нагрудных значков, новый кожаный ремень и игрушечную версию камеры Nikon F.

Более подробная информация о ценах и сроках доступности появится только в июне. С полным списком продуктов, приуроченных к 100-летию Nikon, можно ознакомится на сайте производителя.

Источник: The Verge и Nikon