Nikon заверяет, что полнокадровая зеркальная камера D850 превзойдет все ожидания (тизер-видео)

Вчера известный японский производитель фототехники Nikon отметил свой 100-летний юбилей. Мы уже упоминали об этом весной, когда писали о памятных продуктах компании, специально выпущенных к этой дате; предзаказы на них, к слову, открыли на днях и будут принимать до 31 августа. Но многие поклонники марки ждали, что в этот Nikon сделает им какой-то особенный подарок, тем более, что глава французского отделения накануне как раз обещал «сюрприз». И объявление действительно было, вот только «сюрпризом» его не назовешь.

Компания Nikon лишь подтвердила разработку полнокадровой зеркальной камеры Nikon D850, которая придет на смену актуальной 36,3-мегапиксельной Nikon D810, выпущенной в 2014 году. Но первые сообщения о Nikon D850 появились еще весной, так что откровение это неожиданностью не стало вовсе.

Никаких технических деталей о будущей камере Nikon D850 производитель, разумеется, не сообщил, отметив лишь, что она «спроектирована с использованием ряда новых технологий, функций и улучшений производительности, являющихся результатом многолетнего взаимодействия с клиентами». По словам компании, эта Nikon D850 станет «мощным инструментом» для начинающих и профессиональных фотографов, а также любителей, занимающихся пейзажной, спортивной и свадебной фотографией, а также создателями мультимедийного контента. Упоминание любителей в целевой аудитории Nikon D850 особенно интересно, учитывая, что нынешняя модель Nikon D810 стоит $3300 (без объектива).

Производитель обещает, что Nikon D850 – это высокоскоростная полнокадровая камера высокого разрешения, которая превзойдет ваши ожидания.

Одновременно компания опубликовала небольшое тизер-видео в формате 4K, которое состоит из обычного видео и роликов, отснятых в режиме Time Lapse. Отснятый для этого тизера с помощью Nikon D850 видеоматериал, демонстрирует возможности камеры при очень слабом освещении и указывают на поддержку разрешения 8K для съемки ночного неба в режиме time-lapse.

Источник: The Verge