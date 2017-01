Nintendo представила новую приставку Switch. Она выйдет 3 марта и будет стоить $300

Как и было запланировано, сегодня в Токио прошло специальное мероприятие Nintendo, посвященное анонсу гибридной консоли нового поколения Switch.

Презентация транслировалась в прямом эфире, видеозапись всего мероприятия есть на сайте Nintendo, приводим ее ниже.

Итак, продажи столь ожидаемой многими консоли Nintendo Switch по всему миру начнутся 3 марта, стоимость устройства – $300. Оговорим, что это цена для рынка Северной Америки, но едва ли ее стоимость в Европе будет сильно отличаться. Вместе с консолью в продажу поступит новая коллекция мини-игр под названием 1-2 Switch, нацеленная на демонстрацию уникальных возможностей игровых контроллеров для консоли, равно как и долгожданной игры Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Никаких региональных ограничений не будет, что можно лишь поприветствовать. То есть, будущие владельцы Nintendo Switch смогут свободно запускать любые игры вне зависимости от их региональной принадлежности. Игроки западного мира наверняка будут особенно рады этой особенности, поскольку получат доступ к играм для Японии, которые, возможно, никогда не будут локализованы для их рынков, либо это займет очень много времени.

Компания Nintendo решила пойти по стопам Sony и Microsoft, и запускает свой игровой сервис с платной подпиской Nintendo Switch Online Service. Пока особых подробностей о сервисе нет, не считая таких мелочей как поддержку голосового чата. В ходе презентации компания подтвердила, что новый сервис заменит прежнюю модель, позволив игрокам получать доступ к многопользовательским матчам совершенно бесплатно. Сразу после запуска будет действовать бесплатный пробный период, а затем осенью 2017 года игровые сервисы Nintendo Switch станут платными. Больше подробностей о возможностях сервиса и ценовой политике компания обещает опубликовать на официальном сайте «позже». Уже после презентации Nintendo упомянула о специальной программе, в рамках которой подписчики сервиса смогут каждый месяц бесплатно скачивать одну игру NES/SNES, такие же бонусы предлагают Sony и Microsoft пользователям своих сервисов PSN и Xbox Live.

Напомним, впервые консоль Nintendo Switch была показана в октябре прошлого года. Тогда компания опубликовала короткое видео об устройстве. По сути, будучи гибридным устройством, Nintendo Switch объединяет в себе домашнюю консоль и портативные аспекты игрового бизнеса Nintendo. Сама консоль выполнена в форме планшета, который подключается к телевизору посредством док-станции.

Основной блок оснащен 6,2-дюймовым сенсорным экраном с возможностью распознавания нескольких одновременных касаний (технология мультитач). По словам производителя, автономное время работы основной (планшетной) части составит от 2,5 до 6 часов в зависимости от игры; в случае Legend of Zelda: Breath of the Wild, к примеру, если верить оценкам компании, можно рассчитывать на трехчасовую автономность устройства. К слову, заряжаться Nintendo Switch будет посредством разъема USB-C.

Из остального стоит отметить узнаваемую схему управления со съемными беспроводными игровыми контроллерами Joy-Cons, которые могут присоединяться к консоли, формируя одно устройство, либо использоваться отдельно.

Вдобавок к Joy-Cons компания разработала специальные аксессуары, расширяющие функциональные возможности контроллеров. Это специальная подставка Joy-Con Grip и ремешки Joy-Con Straps, которые добавляют большие кнопки L и R. К слову, покупатели смогут выбрать один из трех цветовых вариантов Joy-Cons: серый, ярко-красный или ярко-синий. Отдельно будет выпущена 70-долларовая Pro-версия контроллера, оснащенная блоком D-pad и более подходящая для совместного использования с телевизором.

По словам компании, в настоящее время в разработке находится более 80 игр для Switch. В числе первых игр выйдет Mario Kart, продолжение The Legend of Zelda и ряд других. Позднее на Switch выйдет новая игра Super Mario Odyssey — первая из серии о водопроводчике Марио, действие которой происходит в открытом мире. Также упомянуты такие проекты, как Dragon Quest X и Dragon Quest XI, Dragon Quest Heroes I и II, Xenoblade Chronicles 2 (pictured below), Minecraft и Fire Emblem Warriors. Компания EA в свою очередь подтвердила разработку футбольного симулятора FIFA для консоли Switch.

Несколькими днями ранее Nintendo сообщила, что начнет принимать предварительные заказы на ограниченное число консолей 13 января в своем физическом магазине в Нью-Йорке. Всем, кто не попадет в это число счастливчиков, придется подождать до 3 марта.

Источник: TNW и The Verge