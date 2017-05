Nintendo работает над мобильной адаптацией The Legend of Zelda

В начале этого года президент и исполнительный директор Nintendo Тацуми Кимисима заявил о намерении компании выпускать по две-три игры для мобильных устройств каждый год. И, похоже, следующей после мобильной версии Animal Crossing в планах компании идет мобильная игра на основе популярной франшизы The Legend of Zelda, разрабатываемая совместно с японской студией DeNA. По крайней мере, об этом со ссылкой на неназванные источники пишет The Wall Street Journal.

После изначальных обещаний выпустить мобильную версию Animal Crossing в марте нынешнего года Nintendo в последнем финансового отчете сообщила о переносе на более поздний срок. Игра должна выйти в текущем финансовом году. Источник предоставляет более конкретные сроки запуска игры – «второе полугодие 2017 года».

Увы, никаких подробностей о самой мобильной адаптации The Legend of Zelda источник не приводит. Таким образом, пока абсолютно неясно, что конкретно будет представлять собой мобильная The Legend of Zelda и какую модель распространения получит – будет она условно-бесплатной, как последняя Fire Emblem Heroes, или унаследует модель Super Mario Run с несколькими бесплатными уровнями и одноразовой платой за доступ ко всему контенту. Впрочем, одного только упоминания уже достаточно, чтобы заинтриговать фанатов серии, который, к слову, немало. С учетом популярности продолжения культовой приключенческой игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild (в США по итогам марта Zelda: Breath of the Wild для Switch обошла по продажам саму консоль), мобильная адаптация франшизы вполне может стать самой успешной в истории компании.

После чрезвычайно успешной The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Nintendo Switch и Wii U, а также оригинальной The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, выпущенной для 3DS несколькими годами ранее, запросы игровой общественности как никогда высоки. И компании будет очень непросто адаптировать процесс управления игровым процессом под мобильные устройства. Впрочем, в прошлом Nintendo создала две полноценные игры по вселенной Zelda для DS с полностью сенсорным управлением: Phantom Hourglass и Spirit Tracks.

Сроки выпуска игры пока не называются, но едва ли она выйдет раньше 2018 года.

Источник: The Wall Street Journal и The Verge