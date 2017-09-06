Nissan Leaf 2018 представлен официально: аэродинамический дизайн, электродвигатель 110 кВт, батарея 40 кВтч, запас хода 240 км и цена от $29,9 тыс.

После нескольких месяцев утечек и предположений японский автопроизводитель наконец официально представил новый электромобиль Nissan Leaf 2018 (The Nissan LEAF). Модель получила абсолютно новый дизайн с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,28, переработанную платформу, умную педаль e-Pedal, ассистент водителя ProPILOT и другие улучшения.

Начнем с главного — запаса хода. Новинку Nissan Leaf 2018 оснастили более емкой батареей на 40 кВтч (у предшественника 2016 года было только 30 кВтч), что позволяет электромобилю гарантированно проехать 240 км (150 миль) по американскому циклу EPA или 400 км по японскому циклу Japan JC08. Время заряда до 100% составляет 16 часов с помощью 3 кВт зарядки, 8 часов с помощью 6 кВт зарядки и 40 минут от 0 до 80% при наличии скоростной зарядки.

Отметим, что основные конкуренты могут похвастать куда более высокими показателями по циклу EPA: Chevy Bolt 383 км (238 миль), Tesla Model 3 — 354 км (220 миль).

Автомобиль также получил новый электродвигатель мощностью 110 кВт и с крутящим моментом 320 нм, который обещает улучшенную динамику разгона. Специально для тех, кому этих характеристики недостаточно, производитель обещает выпустить продвинутую версию Nissan Leaf 2018 с более мощным двигателем и увеличенной батарей по более высокой цене в 2018 году.

Создатели Nissan Leaf 2018 переработали не только экстерьер, но и интерьер салона, однако по сравнению с той же Tesla Model 3 он выглядит гораздо более традиционно. Цифровая приборная панель построена с использованием 7-дюймового экрана и поддерживает Apple CarPlay.

Продажи нового Nissan Leaf стартуют в Японии уже 2 октября 2017 года, при этом на рынки Европы, США и Канады он попадет только в начале 2018 года. Стоимость новинки в США составит $29,990 (а в Японии — 3,150,360 йен или $28,990), что дешевле, чем у вышеупомянутых конкурентов.

Источник: Nissan