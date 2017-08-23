Nissan опубликовал очередное тизерное изображение и видео электромобиля Nissan Leaf 2018

До анонса нового поколения электромобиля Nissan Leaf остается ровно две недели (премьера состоится 6 сентября), однако это не мешает автопроизводителю выкладывать очередные тизеры новинки. В этот раз была опубликована качественная фотография задней части автомобиля, а также видео со слоганом Simply Amazing.

Отметим, что несмотря на появление в сети фотографий Nissan Leaf 2018 без камуфляжа, настолько подробно рассмотреть оформление задних фонарей электромобиля еще не удавалось. Ролик оказался менее информативным, в нем в очередной раз обещают удивить премиальным дизайном и свежими технологическими решениями Nissan Intelligent Mobility, которые «поднимут планку рынка электромобилей».

Напомним, что кроме нового дизайна Nissan Leaf второго поколения получит цифровую панель управления, систему автономного вождения ProPILOT и умную педаль газа e-Pedal, которая сможет разгонять, тормозить и останавливать электромобиль. Также ожидается, что электромобиль оснастят более мощным электродвигателем на 100 кВт, а также двумя вариантами аккумуляторных батарей с запасом хода порядка 300 км (40 кВтч) и 500 км (60 кВтч).

Источник: Nissan